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Заключенные украинского СИЗО устроили бунт
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Заключенные украинского СИЗО устроили бунт 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В следственном изоляторе украинского Николаева около 50 подозреваемых отказались после прогулки возвращаться в камеры, администрация СИЗО ведет переговоры с устроившими бунт заключенными, сообщают СМИ.
Инцидент произошел в воскресенье. Утром около 50 человек вышли на прогулку, но после отведенного на это времени отказались возвращаться в камеры. Утверждается, что некоторые имели признаки наркотического и алкогольного опьянения, сообщает «112 Украина».
Зачинщиком произошедшего называется гражданин Грузии Артур Саядов, подозреваемый в серии краж. Дежурные подняли тревогу, сообщили о происходящем в Нацполицию. Администрация пытается вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения, а также ведет переговоры с подозреваемыми.
Также отмечено, что администрация СИЗО не может привлечь для подавления бунта полицию или спецназ, так как это должен согласовать минюст, курирующий пенитенциарную службу.
В главном управлении Нацполиции в Николаевской области подтвердили сообщения об отказе нескольких десятков подозреваемых заходить в камеры.
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