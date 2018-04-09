Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью

Экипаж «Норда» не пустят в Крым

Крыму Постоянный представитель президента Украины Борис Бабин опроверг информацию о том, что достигнута договоренность о выходе членов экипажа судна «Норд» в Крым.

«Информация, распространенная сегодня в СМИ, о якобы имеющейся договоренности России с властями Украины об организованном пропуск граждан Украины — членов экипажа задержанного рыболовного странная «Норд» через КПВВ на админгранице в Крым без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком», — написал он в своем Facebook.

Он также сообщил, что крымские власти через адвокатов и дипломатов пытаются передать паспорта граждан Украины из Крыма для членов экипажа. Якобы дома у них есть эти документы.

«С ними их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным оккупационными властями РФ «аусвайсам» (паспортам) никто никого в Крым не пропустит», — заявил он.

Ранее сообщалось, что морякам гарантировали переход экипажа «Норда» через пункт пропуска «Чонгар» на территорию Крыма. Российские паспорта у них забрали.

Судно под флагом России было задержано 25 марта России в Азовском море, на нем находились 10 россиян — членов экипажа. 30 марта суд арестовал судно, принадлежащее керченскому рыбколхозу имени 1 Мая. Более десяти дней команда находилась на сейнере, покидать который было запрещено.

Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Херсонский городской суд арестовал капитана на два месяца с правом внесения залога.