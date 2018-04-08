В Киеве опровергли слова о возвращении моряков крымского судна «Норд»

Представитель президента Украины Борис Бабин опроверг появившуюся в СМИ информацию о договоренности отпустить моряков рыболовецкого сейнера «Норд» на родину в Крым через пункт пропуска «Чонгар». Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о наличии такой договоренности чиновник назвал фейком, подчеркнув, что основанием для пропуска через границу являются документы, удостоверяющие личность. При этом легальными документами Бабин назвал украинские паспорта, с которыми пересечение границы моряками будет беспрепятственным. По словам чиновника, паспорта граждан Украины членам экипажа сейнера, якобы, уже пытаются передать.

Напомним, керченский рыболовецкий сейнер «Норд» 25 марта был задержан украинскими пограничниками в Азовском море. Судно принудительно направили в порт Бердянск , трюмы опечатали, а документы изъяли. В настоящее время капитан «Норда» арестован на два месяца.

Остальные девять членов экипажа в сопровождении консула РФ и адвоката, минувшей ночью должны были выехать на территорию России через пункт пропуска вблизи Харькова . Однако украинские пограничники их не выпустили. По информации представителя судовладельца, позже стало известно, что моряков должны были пропустить в Крым через пункт «Чонгар» пока не появилось опровержение этих сведений.

Ранее капитан корабля сообщал, что моряков склоняли объявить себя гражданами Украины в обмен на свободу. После заявления Бабина эти сведения косвенно подтверждаются. Сейчас моряки находятся в одной из гостиниц Харькова.