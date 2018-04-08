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В Киеве опровергли слова о возвращении моряков крымского судна «Норд»
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В Киеве опровергли слова о возвращении моряков крымского судна «Норд» 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
Представитель президента Украины Борис Бабин опроверг появившуюся в СМИ информацию о договоренности отпустить моряков рыболовецкого сейнера «Норд» на родину в Крым через пункт пропуска «Чонгар». Об этом сообщает РИА Новости.
Информацию о наличии такой договоренности чиновник назвал фейком, подчеркнув, что основанием для пропуска через границу являются документы, удостоверяющие личность. При этом легальными документами Бабин назвал украинские паспорта, с которыми пересечение границы моряками будет беспрепятственным. По словам чиновника, паспорта граждан Украины членам экипажа сейнера, якобы, уже пытаются передать.
Напомним, керченский рыболовецкий сейнер «Норд» 25 марта был задержан украинскими пограничниками в Азовском море. Судно принудительно направили в порт Бердянск, трюмы опечатали, а документы изъяли. В настоящее время капитан «Норда» арестован на два месяца.
Остальные девять членов экипажа в сопровождении консула РФ и адвоката, минувшей ночью должны были выехать на территорию России через пункт пропуска вблизи Харькова. Однако украинские пограничники их не выпустили. По информации представителя судовладельца, позже стало известно, что моряков должны были пропустить в Крым через пункт «Чонгар» пока не появилось опровержение этих сведений.
Ранее капитан корабля сообщал, что моряков склоняли объявить себя гражданами Украины в обмен на свободу. После заявления Бабина эти сведения косвенно подтверждаются. Сейчас моряки находятся в одной из гостиниц Харькова.
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