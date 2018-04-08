Бойцы ВСУ не пустили жителей ДНР на пасхальные богослужения

Жители населённых пунктов Гладосово и Травневое, которые заняли ВСУ, жалуются на действия силовиков.

«Дорога, позволяющая доставлять продукты и медикаменты туда одна — в направлении посёлка Гольмовский (подконтрольного Донецку — ред.), но оккупанты перекрыли движение по ней и не позволяют мирным жителям перемещаться через линию соприкосновения. Даже сегодня, в светлый праздник Пасхи, жителей захваченных поселков не пустили в церкви, находящиеся на территории нашей республики», — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Вступившее в силу 30 марта пасхальное перемирие не обеспечило наступление тишины в зоне вооружённого конфликта. По словам Басурина, украинские военные обстреляли территорию народной республики из минометов, вооружения боевой машины пехоты, различных типов гранатометов и стрелкового оружия больше 100 раз, выпустив свыше 1300 боеприпасов. В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что в последнее время украинские военные открывают огонь по тыловым пунктам управления, полевым медицинским пунктам и другим объектам жизнеобеспечения, например при обстреле полевого медицинского пункта 7 апреля погиб боец Народной милиции. Министерство обороны Украины обвинило ополченцев в том, что они нарушили перемирие четыре раза только за 8 апреля.

«Я не ошибусь, если назову эту попытку перемирия в честь светлого праздника Пасхи самой провальной. Главной причиной этому является абсолютное нежелание украинской стороны решить данный конфликт мирным путём», — заявил Басурин.

Накануне Марочко призвал военных ВСУ вспомнить об общих славянских корнях и не выполнять приказы своего командования, чтобы жители Донбасса смогли спокойно отпраздновать Пасху.