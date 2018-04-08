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Посольство РФ в Киеве пообещало сделать все для возвращения экипажа «Норда»
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Посольство РФ в Киеве пообещало сделать все для возвращения экипажа «Норда» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Задержанный 25 марта экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» имел все законные права пересечь границу Украины. Сейчас в российском посольстве в Киеве прорабатывают вопрос о возвращении экипажа на родину, передает РИА «Новости».
По какой-то причине, пограничники не выпустили команду сейнера через пропускной пункт «Гоптовка» в Харьковской области, несмотря на наличие всех необходимых бумаг. Экипаж «Норда» сопровождали сотрудники генконсульства Украины.
Они не в консульстве, они не арестованы. Сейчас прорабатываются дальнейшие шаги по скорейшему возвращению на родину. Адвокаты и наши коллеги их сопровождают
— посольство РФ.
25 марта экипаж «Норда» задержали украинские пограничники. Вскоре девятерых моряков оштрафовали за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», а капитана судна отправили в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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