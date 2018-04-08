В ДНР назвали «пасхальное» перемирие провальной попыткой прекращения огня

ДОНЕЦК , 8 апр — РИА Новости . В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали вступившее в силу 30 марта «пасхальное» перемирие самой провальной попыткой прекратить огонь в Донбассе.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Я не ошибусь, если назову эту попытку перемирия в честь светлого праздника Пасхи самой провальной. Главной причиной этому является абсолютное нежелание украинской стороны решить данный конфликт мирным путем", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин