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В ДНР назвали «пасхальное» перемирие провальной попыткой прекращения огня
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В ДНР назвали «пасхальное» перемирие провальной попыткой прекращения огня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали вступившее в силу 30 марта «пасхальное» перемирие самой провальной попыткой прекратить огонь в Донбассе.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"Я не ошибусь, если назову эту попытку перемирия в честь светлого праздника Пасхи самой провальной. Главной причиной этому является абсолютное нежелание украинской стороны решить данный конфликт мирным путем", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Кроме того, он отметил, что только за восемь дней очередного перемирия от снайперского огня украинских силовиков погибли два ополченца и ранена одна мирная жительница. Всего с начала «пасхального» перемирия вооруженные силы Украины использовали при обстрелах территории ДНР более 1300 боеприпасов различного типа, добавил Басурин.
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