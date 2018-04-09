Ещё
Порошенко вновь попросил патриарха Варфоломея создать на Украине единую поместную церковь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евро превысил 75 рублей
Евро превысил 75 рублей

Порошенко вновь попросил патриарха Варфоломея создать на Украине единую поместную церковь 

ТАСС 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко во время поездки в Стамбул в понедельник встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Порошенко рассказал церковнослужителю о своем недавнем визите в Мариуполь и Волноваху. Также Порошенко в очередной раз отметил важность создания на Украине единой поместной православной церкви", — отметили в пресс-службе.
На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая на правах широкой автономии входит в состав Русской православной церкви. В нее входят около 12 тыс. общин, ее прихожанами себя считают 70% православных украинцев, что делает ее самой большой церковью Украины.
Кроме того, в 1992 году была создана раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которая не признана ни одной из канонических православных церквей. Насчитывает около 5 тыс. общин. Третья по численности — Украинская греко-католическая церковь — охватывает чуть более пятой части верующих.
Власти Украины пытаются принудительно объединить каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата с расколом и легализовать этот процесс законодательно. Так, Порошенко ранее неоднократно заявлял, что выступает за создание на Украине единой поместной церкви. 16 июня 2016 года Верховная рада направила обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Патриарх Варфоломей на недавней встрече с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата подчеркнул, что «проблемы церковного единства можно решить только каноническими, а не политическими методами».
ТАСС: последние новости
Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы Погранслужбы РФ рекомендуют рыбакам при встрече с украинскими патрулями звонить в ФСБ В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России750
Авиаудару по Сирии нашли объяснение57
Путин поговорил с Меркель47
Акции Сбербанка рухнули159
Эрдоган нацелился на Донбасс62
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение