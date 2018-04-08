Порошенко посетил пасхальное богослужение трех разных церквей

Традиционно все украинские лидеры встречают религиозные праздники в раскольнической церкви Киевского патриархата, Порошенко начал свой пасхальный вояж во Владимирском кафедральном соборе, где прошел крестным ходом вместе с главой Киевского патриархата митрополитом Филаретом. Затем он направился в монастырь Святого Василия Великого грекокатолической церкви, где принял участие в торжественной литургии. Завершил богослужение президент в Киево-Печерской Лавре вместе с митрополитом Онуфрием, предстоятелем Украинской православной церкви, прихожанином которой, по данным местных СМИ, и является Порошенко.

В своем поздравлении с духовным праздником президент не смог обойтись без политики, он не забыл упомянуть «тяжелый экономический кризис», которой разыгрался на Украине якобы по вине России , рассказал он и о " хороших перспективах, которые открылись перед страной", не обошлось также без упоминания армии.

На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). В нее входят около 12 тыс. общин, а прихожанами себя считают 70% православных украинцев, что делает ее самой большой церковью Украины. УПЦ МП на правах широкой автономии входит в состав Русской православной церкви.

Кроме того, в 1992 году была создана раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которую возглавляет бывший предстоятель УПЦ МП митрополит Филарет. УПЦ КП не признана ни одной из канонических православных церквей. Насчитывает около 5 тыс. общин.