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Украинские пограничники объяснили, почему не выпустили экипаж «Норда» в Россию
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Украинские пограничники объяснили, почему не выпустили экипаж «Норда» в Россию 

Свободная пресса 39 минут назад
Украинские пограничники объяснили, почему минувшей ночью не выпустили членов экипажа российского судна «Норд» с территории «незалежной».
С их слов, экипаж «Норда», задержанного 25 марта в Азовском море, пытался незаконно покинуть Украины через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины, вывезти экипаж пытались представители генконсульства РФ под прикрытием иммунитета.
По утверждениям пограничников, во время контроля лица, которые ехали в дипломатических автомобилях как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в Россию.
При этом отмечается, что во время проверки установлено, что собственниками документов оказались члены команды судна «Норд», которые «являются гражданами Украины, то есть, на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы».
Кроме того, уточняется, что на экипаж судна составлены протоколы по статье «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».
«Учитывая то, что граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, их не пропустили через государственную границу», — говорится в заявлении.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что экипажу крымского судна «Норд» не позволили минувшей ночью покинуть Украину.
Напомним, российский корабль «Норд» с десятью членами экипажа на борту был задержан в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта и отконвоирован в Бердянск.
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