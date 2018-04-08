Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе

КИЕВ, 8 апреля. / ТАСС /. Государственная пограничная служба Украины обвиняет дипломатов РФ в отказе предоставить доступ к своим автомобилям, в которых находились члены экипажа рыболовецкого сейнера «Норд», при попытке 7 апреля выехать в Россию через пункт пропуска «Гоптовка» (Харьковская область). Об этом заявил в воскресенье помощник главы Госпогранслужбы, спикер ведомства Олег Слободян

"Представители дипкорпуса РФ пытались препятствовать действиям пограничников. Членов экипажа держали закрытыми в микроавтобусах, не давали пограничникам доступа к ним", — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Слободян добавил, что об этой ситуации уведомлен МИД Украины, а также правоохранительные органы страны. «Мы проинформировали МИД и другие правоохранительные органы, что касается реакции в правовом поле. Каждый будет принимать решение в соответствии с компетенцией, наблюдается ли в действиях дипкорпуса признаки какого-либо уголовного дела», — сказал спикер Госпогранслужбы.

Ранее в воскресенье ведомство сообщило, что украинские пограничники вечером 7 апреля не выпустили из страны экипаж рыболовецкого сейнера «Норд» под предлогом отсутствия у него необходимых документов. В погранслужбе заявили, что члены экипажа прибыли на пограничный пункт «Гоптовка» в Харьковской области на двух автомобилях с дипломатическими номерами РФ.

При этом в ведомстве обвинили представителей генерального консульства в попытке «вывезти команду за пределы Украины под прикрытием своего иммунитета». На членов экипажа составлен протоколы по статье «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».