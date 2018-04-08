Ещё
Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили режим перемирия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили режим перемирия 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Представитель Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня рассказал, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки произошло 19 обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 8 апреля сообщил «Интерфакс».
За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ — 19 раз. Вчера утром в результате обстрела со стороны ВСУ получила ранение мирная жительница 1963 года рождения, пересекавшая КПВВ (контрольный пункт
въезда-выезда ) «Еленовка»
— представитель.
Он добавил, что всего за сутки ВСУ применило 266 единиц боеприпасов.
В понедельник в оперативном командовании ДНР сообщили о гибели ополченца в результате снайперского огня ВСУ, который производился из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по домам гражданских. Один ополченец не успел укрыться от огня и был застрелен.
360tv.ru: последние новости
Порошенко посетил богослужение трех разных храмов в пасхальную ночь «У кого нет денег, просто умрут»: в Раде рассказали о новом подходе к лечению украинцев Саакашвили нашел работу в Нидерландах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей492
Сын Яковлевой попал в психушку111
Минобороны России выступило с заявлением
Порошенко обрадовал украинцев144
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей510
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение