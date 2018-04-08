Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили режим перемирия 

Представитель Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня рассказал, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки произошло 19 обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 8 апреля сообщил «Интерфакс».
За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ — 19 раз. Вчера утром в результате обстрела со стороны ВСУ получила ранение мирная жительница 1963 года рождения, пересекавшая КПВВ (контрольный пункт
въезда-выезда ) «Еленовка»
— представитель.
Он добавил, что всего за сутки ВСУ применило 266 единиц боеприпасов.
В понедельник в оперативном командовании ДНР сообщили о гибели ополченца в результате снайперского огня ВСУ, который производился из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по домам гражданских. Один ополченец не успел укрыться от огня и был застрелен.