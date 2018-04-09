Украинцам рекомендовали отказаться от сала

Криптосало: с «национальным продуктом» Украины — что-то странное

Украине грозит вынужденный пост. "Великая аграрная держава" рискует окончательно лишиться сала. Ну и мяса заодно. В Верховной раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Дания и Польша. Реформы Киева в агросекторе оказались такими "успешными", что сало стало исчезать из рациона украинцев. А все потому, что этот продукт, предмет гордости настоящего украинца, стал здесь самым дорогим в Европе. На прилавках, правда, сало есть — из Европы. Но за какие деньги? Темп роста цен — любая криптовалюта позавидует. Поэтому импорт идет. Не сказать правда, чтобы очень уж активно. Страна в январе-феврале этого года импортировала около 1000 тонн свежего, охлажденного и мороженого свиного мяса более чем на 1,5 млн долларов. В тройке самых активных поставщиков свинины за этот период оказались Канада

Шутки шутками, а ситуация с салом характеризует состояние всей сельскохозяйственной отрасли. Объемы производства мясной продукции снижались поступательно все последние 4 года. Тут сказались и общее падение покупательной способности граждан, кризис экономики, недальновидность законодателей, порою граничащая с вредительством, отток инвестиций и эпидемия африканской чумы. В итоге поголовье свиней значительно сократилось.

Логично было бы на государственном уровне поддержать фермеров. Однако власть, которая постоянно заявляет о приоритете аграрного сектора, на деле его просто губит. Во главу угла Киев ставит выполнение рекомендаций от МВФ , а не качество питания и жизни украинцев. Напомню, что в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом украинские власти обязались проводить оптимизацию государственного бюджета. От Киева требуют "резать" статьи, которые, с точки зрения МВФ, являются лишними. В итоге это коснулось и мясной отрасли. Были свернуты все действовавшие программы субсидирования животноводства.

А что означает отсутствие господдержки? Это безвыходное положение, когда проще зарезать и распродать поголовье, чем заниматься производством. Конечно же, на смену украинскому мясу тут же приходит импорт. Этому весьма способствует соглашение о свободной торговле. В частности, за 9 месяцев 2017 года Украина нарастила импорт свинины из стран Европейского Союза на 64%, о чем свидетельствуют данные государственной фискальной службы.

Не секрет, что фермерство, особенно с соблюдением экологических стандартов, требует больших вложений и государственных дотаций. Это понимают везде в Европе, но не в Украине. Для производства качественных продуктов питания нужны качественные удобрения, топливо и прочие издержки, в результате чего растут себестоимость и конечная цена. Если добавить к этому отмену налоговых льгот и сокращение программ поддержки, производство мяса и мясных продуктов становится невыгодным. И через пару лет стране будет не хватать сала даже для внутреннего потребления. Что, собственно, и происходит.

На этом фоне Верховная рада делает неожиданный ход и начинает продвижение инициативы по введению запрета на продажу домашнего сала и мяса с 2020 года. Законопроект №7489 гласит, что украинцы не будут иметь права забивать домашних животных на своих подворьях, это можно будет делать исключительно на бойнях, у которых есть спецразрешения. Нарушителей ждет штраф, но самое главное — уничтожение продукции. Мол, это продиктовано требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС и соблюдением новых норм ГОСТа, по которым молоко и мясо может быть произведено только в специализированных хозяйствах.