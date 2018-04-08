Ещё
Экипаж крымского судна заблокирован в украинском пункте пропуска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипаж крымского судна заблокирован в украинском пункте пропуска 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Украинские пограничники заблокировали экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд» в пункте пропуска в Дергачевском районе Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Владимир Войтюк.
"Дипломатические автомобили России с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка", — сказал собеседник агентства.
По словам Войтюка, Украина нарушает международное законодательство касательно возможности выезда лица из страны по легальным документам. Речь идет о девяти членах экипажа судна «Норд». При этом адвокаты не могут пробиться к людям из-за препятствования пограничниками, отметил Войтюк.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом РФ в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они являются россиянами. Судовладелец заявил противоправных действиях украинской стороны. Управление ФСБ Крыма возбудило уголовное дело о угоне судна. 30 марта «Норд» был арестован.
В пятницу на членов экипажа оштрафовали за «нарушение порядка въезда» в Крым и отпустили на свободу. Капитан удерживается, ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что грозит до пяти лет тюрьмы.
Российская Газета: последние новости
Михаил Саакашвили нашел, чем заняться после Украины Генсек ОБСЕ согласился с Госдумой на тему школьной реформы в Латвии Украинский вице-премьер назвала матрешку "ударом ниже пояса"
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя: «Новые факты могут перевернуть дело Скрипаля»85
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй418
Сестра Савченко показала «пасхальные» гранаты7
У совершившего наезд в Мюнстере нашли русский автомат119
Скрипалей предложили переправить в США163
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение