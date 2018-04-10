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Капитану «Норда» потребовалась срочная медицинская помощь
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Капитану «Норда» потребовалась срочная медицинская помощь 

Российская Газета 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Капитан российского рыболовного судна «Норд» Владимир Горбенко, задержанный украинскими властями, нуждается в срочной квалифицированной медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Щербину.
По словам юриста, у его клиента гипертония, а в последние дни он перенес сильный стресс. «Ему необходимо пройти всестороннее обследование — УЗИ, МРТ, все проверить. Врачи говорят, что есть риск развития инфаркта», — заявил Щербина. Чтобы засвидетельствовать состояние Горбенко, он пригласил прибыть во вторник к изолятору в Херсоне, где тот содержится, миссию ОБСЕ на Украине, представителей Красного Креста, уполномоченного по правам человека по Херсонской области. «Будут они, или нет, не знаю, всех пригласили», — отметил адвокат, напомнив, что за капитана «Норда» уже внесен залог и 10 апреля он должен быть выпущен на свободу.
Впрочем, это не гарантирует счастливое разрешение дела. Члены его команды, отпущенные ранее, так и не смогли покинуть территорию Украины. В воскресенье украинские пограничники несколько часов продержали на границе дипломатические автомобили РФ, на которых моряки намеревались вернуться в Россию. При этом у них под видом проверки изъяли документы — временные удостоверения для выезда за границу. В конце концов пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из машин, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины. В понедельник история повторилась. На этот раз препятствием для проезда стало «отсутствие документов, которые дают возможность выезда за границу». Временных удостоверений оказалось недостаточно: пограничники требовали предъявить паспорта граждан Украины.
Предпримет ли экипаж новую попытку в ближайшее время, неизвестно. Во вторник, по словам Щербины, их собираются допросить в управлении Службы безопасности Украины в Херсоне.
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин отметил, что министерство приложит все усилия для возвращения на родину членов экипажа «Норда».
Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали судно «Норд» под флагом РФ в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они являются россиянами. Судовладелец заявил о противоправных действиях украинской стороны. Управление ФСБ Крыма возбудило уголовное дело об угоне судна. 30 марта «Норд» был арестован по решению украинского суда. В пятницу членов экипажа оштрафовали за «нарушение порядка въезда» в Крым и отпустили на свободу. Тем не менее украинские власти продолжают придумывать все новые предлоги, препятствующие возвращению рыбаков в Россию.
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 Ещё 9 источников 
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