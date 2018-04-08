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Адвокаты добились встречи с капитаном захваченного Украиной судна «Норд»
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Адвокаты добились встречи с капитаном захваченного Украиной судна «Норд» 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, арестованный украинским судом и находящийся в херсонском изоляторе временного содержания (ИВС), смог встретиться с адвокатами, которые передали ему лекарства, одежду, продукты, а также пасхальный кулич, сообщил представитель защиты Дмитрий Щербина.
«Мы с Александром Руденко, который также является защитником экипажа «Норда», посетили капитана в ИВС», — рассказал Щербина, слова которого передает ТАСС.
По словам адвоката, капитану российского сейнера передали продукты питания, предметы личной гигиены, лекарства, одежду, а также поздравления с наступающей Пасхой и пасхальный кулич.
«Удалось добиться, чтобы ему поставили столь необходимую капельницу, потому что до этого ему давали только таблетки. Все в порядке, состояние, по моим оценкам, среднее», — сообщил адвокат, уточнив, что ожидает выхода своего подопечного из ИВС 10 апреля.
Напомним, в пятницу капитана захваченного Украиной российского рыболовецкого судна «Норд» арестовали, обвинив в «нарушении порядка въезда» в Крым. Адвокаты внесли за Горбенко залог. Освободить капитала обещают 10 апреля.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о странностях дела капитана Горбенко.
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