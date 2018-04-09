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Адвокат: капитан «Норда» нуждается в срочной квалифицированной медпомощи
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Адвокат: капитан «Норда» нуждается в срочной квалифицированной медпомощи 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, который находится в изоляторе временно содержания в Херсоне, нуждается в срочной квалифицированной медицинской помощи. Об этом сообщил в понедельник ТАСС его адвокат Дмитрий Щербина.
"Гипертония у него давно, сейчас он перенес стресс, и никто не понимает, что там внутри происходит, ему необходимо пройти всестороннее обследование — УЗИ, МРТ, все необходимо проверить. Даже врачи говорят, что есть риск развития инфаркта", — сообщил Щербина.
Защитник напомнил, что за капитана внесли залог, в связи с чем во вторник его должны выпустить на свободу. «Завтра будем его вытаскивать. Мы пригласили к изолятору миссию ОБСЕ на Украине, должны быть также представители Красного Креста, уполномоченный по правам человека в Херсонской области, примерно к 10:00, ориентировочно. Будут они, или нет, не знаю, всех пригласили», — отметил собеседник агентства.
Щербина добавил, что во вторник планируется и допрос девяти членов экипажа сейнера. «Допрос, по моим данным, будет происходить в управлении Службы безопасности Украины в Херсоне», — сообщил он.
Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ — жителей Керчи. Капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога, который, как подчеркивают представители защиты, сразу же внесли, однако капитан остается под стражей по причине выходных дней в стране до 10 апреля.
Девяти другим членам экипажа суд назначил административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Им разрешили покинуть судно, однако 10 апреля предписали явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показания по уголовному делу против капитана сейнера. Позднее украинские пограничники не выпустили членов экипажа в сопровождении дипломатических работников из стран, мотивировав это отсутствием необходимых документов. По мнению Госпогранслужбы, жители Крыма, который вошел в состав РФ после референдума в 2014 году, должны предъявлять украинские паспорта, а не российские.
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 Ещё 7 источников 
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