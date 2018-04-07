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В ДНР заявили о минометном обстреле села на юге республики силовиками
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В Индии экстренно сел российский самолёт

В ДНР заявили о минометном обстреле села на юге республики силовиками 

РИА Новости 53 минуты назад
ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по селу Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпущено более 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала «пасхальное» перемирие с 30 марта.
"В 16.50 ВСУ открыли огонь по направлению Широкино (под контролем Киева — ред.) — Саханка (под контролем ДНР — ред.), выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, спустя час украинские силовики снова открыли огонь по селу Саханка, выпустив при этом 16 мин калибром 120 миллиметров. В СЦКК отметили, что также под обстрел из гранатометов и вооружения БМП в субботу вечером попали районы подконтрольных ДНР Ясиноватой и Спартака.
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