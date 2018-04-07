В Киеве нашли и обезвредили 27 артиллерийских боеприпасов

Об этом сообщает «112» со ссылкой на пресс-службы ГСЧС Украины в Киеве.

Как уточнили спасатели, на Броварском проспекте возле поселка Быковня в лесу были найдены артиллерийские снаряды Д-152 мм и Д-122 мм, а также 23 снаряда Д-76 мм и один взрыватель.

Кроме того, в Деснянском районе столицы, на ул. Крайней в лесу нашли артиллерийский снаряд Д-155 мм.

Боеприпасы уничтожили на полигоне.

Как рассказали в ГСЧС, с начала года на территории Киева нашли и уничтожили 73 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной Войны.

Под Киевом во время Великой Отечественной Войны шли активные боевые действия. Снаряды находили спустя многие годы даже в центре украинской столицы. Так, в 2001 году было обнаружено свыше 20 снарядов в центральном парке Шевченко. Через пять лет — в 2006 году в том же парке обнаружили еще 42 артиллерийских снаряда.