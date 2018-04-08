В ЛНР сообщили о трёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков за сутки 

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных за минувшие сутки.
«Обстрелам подверглись районы сёл Калиново и Веселогоровка», — приводит Луганский информационный центр сообщение оборонного ведомства республики.
Как отмечается, огонь вёлся из 120-мм миномётов и станковых противотанковых гранатомётов СПГ.
Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал высказывание главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.