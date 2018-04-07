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В ЛНР призвали международные организации повлиять на Киев
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В ЛНР призвали международные организации повлиять на Киев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 7 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к международным организациям с призывом повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы республики, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что один военнослужащий Народной милиции погиб, а один получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ в субботу. В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"Призываем все международные организации оказать давление на преступную киевскую власть для прекращения обстрелов республики", — заявил Марочко.
Он уточнил, что по состоянию на 15.00 07 апреля зафиксированы три обстрела со стороны украинских силовиков, по данным Народной милиции, обстрелы велись с направления подконтрольных ВСУ Троицкого и Попасной, по позициям ЛНР в районе Веселогоровки и Калиново.
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