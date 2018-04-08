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В ЛНР обвинили силовиков в обстреле полевого медпункта
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В ЛНР обвинили силовиков в обстреле полевого медпункта 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли полевой медицинский пункт в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что один военнослужащий Народной милиции погиб, один получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ в субботу. В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"Несмотря на объявленное 30 марта «пасхальное перемирие», ВСУ продолжают целенаправленно обстреливать позиции подразделений Народной милиции ЛНР, тем самым провоцируя нас на открытие ответного огня. Хочу отметить, что в последнее время объектами для стрельбы украинские военнослужащие выбирают не вооружение и военную технику, а, как правило, тыловые пункты управления, полевые медицинские пункты и другие объекты жизнеобеспечения", — сказал Марочко.
Он уточнил, что 7 апреля украинские силовики два раза открывали огонь из минометов по полевому медицинскому пункту Народной милиции ЛНР. В результате чего один военнослужащий оборонного ведомства ЛНР погиб, один тяжело ранен, сказал Марочко.
"Не знать и не видеть, что обстрел вели именно по медицинскому объекту, было невозможно, так как он был оборудован соответствующими знаками — это флаг-шток с белым флагом и другие опознавательные знаки в виде Красного креста. Также вблизи медпункта была развернута полевая кухня", — заявил Марочко.
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