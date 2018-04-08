В ЛНР обвинили силовиков в обстреле полевого медпункта

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что один военнослужащий Народной милиции погиб, один получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ в субботу. В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Несмотря на объявленное 30 марта «пасхальное перемирие», ВСУ продолжают целенаправленно обстреливать позиции подразделений Народной милиции ЛНР, тем самым провоцируя нас на открытие ответного огня. Хочу отметить, что в последнее время объектами для стрельбы украинские военнослужащие выбирают не вооружение и военную технику, а, как правило, тыловые пункты управления, полевые медицинские пункты и другие объекты жизнеобеспечения", — сказал Марочко.

Он уточнил, что 7 апреля украинские силовики два раза открывали огонь из минометов по полевому медицинскому пункту Народной милиции ЛНР. В результате чего один военнослужащий оборонного ведомства ЛНР погиб, один тяжело ранен, сказал Марочко.