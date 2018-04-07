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Ополченцы призвали украинских силовиков вспомнить о славянских корнях
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Ополченцы призвали украинских силовиков вспомнить о славянских корнях 

Деловая газета «Взгляд» 8 минут назад
Фото: Украина.ру
Официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко призвал украинских военнослужащих вспомнить славянские корни и не выполнять преступные приказы Киева.
«Я обращаюсь к военнослужащим Украины: призываю вас не выполнять преступные приказы командования», — приводит его слова РИА «Новости».
Марочко призвал украинских военных дать возможностям жителям Донбасса, православным встретить и провести Пасхальные праздники.
«Хотелось, чтобы вы вспомнили, что у вас славянские корни, и мы один народ, против которого наши многовековые противники развязали подлую войну, стравливая нас друг с другом», — сказал он.
Марочко подчеркнул, что Луганская народная республика неукоснительно соблюдает Минские соглашения. В случае прямой агрессии со стороны ВСУ, продолжил он, ЛНР «готова действовать решительно».
«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах. Так, в начале апреля ополченцы ДНР сбили беспилотник украинского нацбатальона «Азов»; на приземленном БПЛА обнаружили фашистскую символику.
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