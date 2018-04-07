В ЛНР призвали украинских солдат вспомнить славянские корни

"Пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"Я обращаюсь к военнослужащим Украины : призываю вас не выполнять преступные приказы командования. Дайте возможность православным людям встретить и провести Пасхальные праздники. Хотелось, чтобы вы вспомнили, что у вас славянские корни, и мы один народ, против которого наши многовековые противники развязали подлую войну, стравливая нас друг с другом", — сказал Марочко на брифинге.