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В ЛНР призвали украинских солдат вспомнить славянские корни
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В ЛНР призвали украинских солдат вспомнить славянские корни 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 7 апр — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко призвал украинских солдат вспомнить славянские корни и не выполнять приказы Киева.
"Пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
"Я обращаюсь к военнослужащим Украины: призываю вас не выполнять преступные приказы командования. Дайте возможность православным людям встретить и провести Пасхальные праздники. Хотелось, чтобы вы вспомнили, что у вас славянские корни, и мы один народ, против которого наши многовековые противники развязали подлую войну, стравливая нас друг с другом", — сказал Марочко на брифинге.
Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что в свою очередь Народная милиция ЛНР «неукоснительно соблюдает минские договоренности», но в случае прямой агрессии со стороны украинских силовиков «готова действовать решительно».
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