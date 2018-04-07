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Авакову предложили задуматься над словами Гете
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Авакову предложили задуматься над словами Гете 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Идею захвата ЛНР украинскими силовиками вряд ли можно воспринимать всерьез, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко. Кроме того, Марочко сослался на высказывание известного немецкого мыслителя Иоганна Гете, который писал, что всякая разумная мысль уже кого-то посещала, нужно постараться еще раз к ней прийти.
Такая реакция воспоследовала на заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Ранее Аваков заявил, что освобождение Донбасса, неподконтрольного Киеву, будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил.
Марочко упомянул и о судимости Авакова, передает РИА Новости.
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