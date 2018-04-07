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В ДНР оценили результаты «пасхального» перемирия
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В ДНР оценили результаты «пасхального» перемирия 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. «Пасхальное» перемирие не принесло полноценный мир в Донбасс, сообщил журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.
"Пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
"К сожалению, это перемирие, как и предыдущие, не позволяет говорить о полном прекращении огня. Вынуждены констатировать, что все перемирия призваны сократить количество обстрелов, но это не прекращение войны. Чтобы говорить о прекращении, необходимо разведение сил и средств", — сказал Пушилин.
Он напомнил, что до сих пор не состоялось разведение сил и средств на третьем пилотном участке в районе станицы Луганской. Пушилин также прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о завершении смены формата военной операции в Донбассе уже в мае.
"Мы еще с 2014 года вынуждены быть готовы к войне, так как имеем дело с Украиной, которая является недоговороспособной, которая регулярно нарушает взятые на себя обязательства. То, что прогнозы идут на май месяц, со стороны Петра Порошенко и политологов, можно расценивать как его пиар, так как некая предвыборная кампания уже началась, и он делает заявления не соответствующие действительности", — добавил Пушилин.
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