В ДНР оценили результаты «пасхального» перемирия

"Пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"К сожалению, это перемирие, как и предыдущие, не позволяет говорить о полном прекращении огня. Вынуждены констатировать, что все перемирия призваны сократить количество обстрелов, но это не прекращение войны. Чтобы говорить о прекращении, необходимо разведение сил и средств", — сказал Пушилин.

Он напомнил, что до сих пор не состоялось разведение сил и средств на третьем пилотном участке в районе станицы Луганской. Пушилин также прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о завершении смены формата военной операции в Донбассе уже в мае.

"Мы еще с 2014 года вынуждены быть готовы к войне, так как имеем дело с Украиной, которая является недоговороспособной, которая регулярно нарушает взятые на себя обязательства. То, что прогнозы идут на май месяц, со стороны Петра Порошенко и политологов, можно расценивать как его пиар, так как некая предвыборная кампания уже началась, и он делает заявления не соответствующие действительности", — добавил Пушилин.