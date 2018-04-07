В ДНР заявили, что силовики стреляли в мирную жительницу

ДОНЕЦК , 7 апр — РИА Новости . Женщина получила ранение в районе пункта пропуска в Донбассе в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков, заявил в субботу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило о ранении утром в субботу женщины, которая находилась на КПП. В свою очередь государственная пограничная служба Украины заявила, что женщину случайно ранили сами ополченцы, после того как выпустили автоматную очередь в ходе внутренних разборок.

"Сегодня утром очередным коварным снайперским выстрелом со спины была ранена гражданская женщина 1963 года рождения. Мы предполагаем, что целью снайпера было именно ранить женщину. Есть некоторые данные, указывающие, что выстрел производил выпускник одного из учебных центров ВСУ, недавно прибывших на стажировку в зону так называемой «АТО», — сказал Басурин.

Он напомнил, что накануне в результате снайперского огня погиб ополченец, «находившийся в тылу наших позиций».

"Это грубое нарушение «пасхального перемирия». И данный факт говорит о том, что украинская сторона не способна выполнять свои обещания. Действует подло и исподтишка. Фактически, используют режим тишины для стрельбы в спины нашим военнослужащим и мирным жителям", — добавил Басурин.

Он призвал международные организации зафиксировать и произвести тщательное расследование данных фактов.

"Мы не исключаем, что орудием преступления могла выступать дальнобойная снайперская винтовка иностранного производства. Об этом позволяет судить расстояние, с которого был произведен выстрел", — отметил Басурин.