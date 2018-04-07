Как жили в независимой Украине после развала Российской империи

В начале ХХ века территория Украины оставалась разделённой между двумя большими империями — Российской и Австро-Венгерской. Вскоре после Февральской революции в Петрограде, уже 4 (17 по новому стилю) марта 1917 года в Киеве по инициативе партий левой направленности была образована Центральная Рада (ЦР), включавшая первоначально самостоятельно назначивших себя и кооптированных туда политиков. ЦР позиционировала себя выразителем настроений всей Украины и временным органом власти на её территории. Главным требованием ЦР была широкая автономия Украины в составе России , причём её деятели исходно не исключали такого варианта, при котором Украина объявит себя полностью независимым государством. В течение весны и лета 1917 года состав ЦР сильно пополнился и демократизировался за счёт выборных представителей рабочих, крестьянских и солдатских Рад (Советов) Украины, армейских и флотских организаций, кооперативов, демократически избранных местных самоуправлений, организаций национальных меньшинств.

Летом и осенью 1917 года ЦР провозгласила два «универсала», которыми объявлялись автономия Украины, её право принимать для себя законы и устанавливать налоги, создание украинской национальной армии. Вместе с тем подтверждалось, что окончательное решение вопроса об автономии Украины может быть принято только Всероссийским Учредительным собранием, а Временное правительство России сохраняло распоряжение украинской армией и утверждало состав правительства Украины — Генерального Секретариата. После Октябрьского переворота в Петрограде, 7 (20) ноября 1917 года ЦР провозгласила Украинскую Народную Республику (УНР) в федерации с Россией. УНР образовывалась в составе губерний Киевской, Волынской, Подольской, Херсонской, Таврической, Екатеринославской, Полтавской, Харьковской и Черниговской. [С-BLOCK]

После разгона большевиками Учредительного Собрания в Петрограде, 9 (22) января 1918 года ЦР провозгласила УНР независимым государством. На участке фронта, проходившем через Украину, давно установилось перемирие. Германия признала ЦР и созданное ею правительство и пригласило его представителей на мирные переговоры в Брест-Литовске. 9 февраля 1918 года страны Четверного союза и УНР подписали там мирный договор, по которому Украине передавались район Бреста и Холмская губерния (в бывшем Царстве Польском), но Галиция, Буковина и Закарпатье остались в составе Австро-Венгрии.

Когда большевики первоначально отказались подписать Брестский договор с Германией и её союзниками, немцы развернули наступление по всему фронту. Вдобавок сама Центральная Рада пригласила их на Украину для борьбы с большевиками, которые ещё в декабре 1917 года провозгласили на съезде Советов восточной части Украины в Харькове Украинскую советскую республику. На Украине бушевала гражданская война. Германская и австрийская военная интервенция весною 1918 года временно подавила большевистское движение, но Центральной Рады к тому времени уже не было. 29 апреля в Киеве правые консервативные круги совершили с немецкой помощью переворот и поставили у власти с титулом «гетмана» бывшего императорского генерал-адъютанта П. П. Скоропадского, потомка известного гетмана XVII века. [С-BLOCK]

Правительство Скоропадского проводило «украинизацию» школы, печати, армии, государственных учреждений. При этом сам гетман и его министры (тоже бывшие царские чиновники) признавались, что не изменили своим монархическим убеждениям, но обстоятельства требуют от них уступки национальным течениям на Украине. В социальной области проводилась реакционная политика: был отменён 8-часовой рабочий день (введённый Центральной Радой), земли возвращались помещикам. В Киеве получили убежище бежавшие от большевиков многие деятели царского режима и правых российских политических партий. На местах реальная власть принадлежала оккупационной администрации, проводившей у населения реквизиции продовольствия для Германии. Режим гетмана вызвал ненависть во всех слоях украинского общества. Как только Германия и её союзники потерпели поражение в Первой мировой войне, он рухнул.

Против Скоропадского одновременно выступили как большевики (на востоке Украины), так и сторонники украинской независимости. Последние провозгласили восстановление УНР и 14 декабря 1918 года заняли Киев. Войска временного правительства УНР — Директории (в феврале 1919 года её возглавил Симон Петлюра) — вначале получили контроль над всей Надднепровской Украиной. Во внутренней политике Директория объявила о передаче помещичьей земли крестьянам за выкуп. Недолгое правление Директории ознаменовалось еврейскими погромами, хотя сама Директория открещивалась от них и всячески осуждала. Директории не удалось наладить работу госаппарата и дисциплинировать армию. Уже 5 февраля 1919 года советские войска взяли Киев. [С-BLOCK]

Когда Австро-Венгрия капитулировала в мировой войне, во Львове украинские активисты провозгласили создание Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Но на Львов предъявляла претензии и возрождённая Польша . Между Польшей и ЗУНР сразу вспыхнула война, в которой Польша одерживала успех. 22 января 1919 года УНР и ЗУНР договорились об объединении (государственный праздник современной Украины — День Соборности), но в июле 1919 года польские войска полностью заняли Галицию.

Тем временем политика большевиков вызвала повсеместные восстания на Украине, чем воспользовались как петлюровцы, так и белогвардейцы, с двух сторон устремившиеся вглубь Украины. 30 августа армия УНР вошла в Киев, но под угрозой военного столкновения оставила город белогвардейцам. Осенью 1919 года практически вся Украина, входившая ранее в Российскую империю, оказалась под контролем Вооружённых сил на Юге России (ВСЮР) генерала Антона Деникина . Это, однако, не водворило спокойствия на Украине, так как новые правители снова возвращали земли помещикам, и крестьянство опять повсеместно бунтовало. Особенно широкий размах приняло движение «батьки» Махно на юге Украины. Поэтому зимой 1919/20 г. большевики снова легко завладели Украиной. [С-BLOCK]