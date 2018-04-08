Украина пообещала выпустить в Крым экипаж сейнера «Норд» 

Официальные власти Украины пообещали обеспечить возвращение на родину членов экипажа задержанного рыболовецкого сейнера «Норд» через границу с Крымом. В частности, моряков обещают пропустить через пункт пропуска «Чонгар». Об этом РИА Новости сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
Минувшей ночью девять членов экипажа возвращались в Россию через пункт пропуска на границе с Харьковской областью. По Украине они передвигались на автомобилях с дипломатическими номерами, предоставленными посольством РФ. У каждого из членов экипажа были временные удостоверения для выезда за рубеж. Однако на пункте пропуска украинские пограничники их задержали, составив протоколы о нарушении режима государственной границы.
Вместе с тем, украинская сторона, по словам Анны Шевелевой, гарантирует керченским морякам возвращение домой через пункт пропуска «Чонгар». Для этого, якобы, выделена специальная группа пограничников. Сейчас моряки отдыхают после ночного переезда в одной из гостиниц Харькова. Капитан судна Владимир Горбовенко арестован на два месяца.
Справка «РГ»
Керченский рыболовецкий сейнер «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море 25 марта. Судно было принудительно доставлено в порт Бердянск, его трюмы опечатаны, а экипаж задержан. По словам капитана корабля, моряков склоняли объявить себя гражданами Украины в обмен на получение свободы. Для этого, якобы, родственникам было достаточно привезти в Бердянск украинские паспорта членов экипажа. Никто из моряков на это не согласился.