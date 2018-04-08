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Моряки сейнера «Норд» вынуждено оставили капитана на Украине
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Моряки сейнера «Норд» вынуждено оставили капитана на Украине 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
— Они хотели остаться, но им сказали, что легче будет капитана одного вытаскивать, — рассказала жена моряка. — Дали такие рекомендации.
Всю минувшую ночь девять членов экипажа были без сна. На автомобилях с дипломатическими номерами, предоставленных посольством РФ на Украине, они двигались к границе в районе Харькова. На руках у моряков вместо паспортов были временные документы, выданные после задержания украинской стороной. Документы давали право покинуть территорию страны. Однако на пункте пропуска украинские пограничники не позволили керченским морякам возвратиться в Россию.
Тем не менее, по последним данным, украинская стороны гарантирует экипажу сейнера «Норд», за исключением капитана, выезд за пределы государства на пункте пропуска «Чонгар», что на севере Крымского полуострова. Для этого, якобы, создана специальная группа пограничников.
Сейчас российские моряки находятся в одной из гостиниц Харькова, где они отдыхают после бессонной ночи и готовятся к новому переезду. Их сопровождают консул РФ и адвокат.
Супруга помощника капитана сейнера «Норд» обратила внимание на то, что на Украине членов экипажа умышленно разделили. Шкипер находился в Херсоне, там же был капитан судна. Остальных членов экипажа держали в Мариуполе, откуда их отправили в Харьков.
Напомним, керченский рыболовецкий сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. После этого трюмы корабля были опечатаны, все судовые документы изъяты. Капитан корабля находится под арестом.
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