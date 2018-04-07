На улицы Донецка вышло 10 тыс. человек 

Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
«По данным организаторов, в шествии принимают участие порядка 10 тысяч человек. Участники начали движение у Донецкой республиканской научной библиотеки имени Крупской и направляются к центральной площади столицы — площади им. Ленина. Там, по данным организаторов, пройдет митинг и концерт», — говорится в сообщении.
В шествии среди прочих участвуют активисты общественного движения «Донецкая Республика» и общественной организации «Молодая Республика». Возглавляет колонну оркестр духовых инструментов Донецкого военного училища.
Среди участников шествия — заместитель председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева, и.о. мэра Донецка Алексей Кулемзин, депутаты парламента, представители местной городской администрации.
В центре Донецка ограничено движение транспорта. За правопорядком следят наряды МВД и МЧС ДНР, дежурят машины «скорой помощи».
6 апреля 2014 года донецкие манифестанты заняли здание Донецкой областной администрации. Таким образом они выразили свой протест захвату националистами власти в Киеве, а также их планам ограничить права русскоязычного населения, добиться вступления страны в НАТО и разрыва добрососедских отношений с Россией. На следующий день — 7 апреля — депутаты облсовета заявили о создании Верховного совета. Также с трибуны зачитали Декларацию о суверенитете ДНР и приняли решение о референдуму по вопросу о самоопределении Донецкой области. Референдум прошел 11 мая. В нем приняло участие 75% жителей Донецкой области, подавляющее большинство которых проголосовало за суверенитет Донбасса.