Ещё
На улицы Донецка вышло 10 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На улицы Донецка вышло 10 тыс. человек 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
«По данным организаторов, в шествии принимают участие порядка 10 тысяч человек. Участники начали движение у Донецкой республиканской научной библиотеки имени Крупской и направляются к центральной площади столицы — площади им. Ленина. Там, по данным организаторов, пройдет митинг и концерт», — говорится в сообщении.
В шествии среди прочих участвуют активисты общественного движения «Донецкая Республика» и общественной организации «Молодая Республика». Возглавляет колонну оркестр духовых инструментов Донецкого военного училища.
Среди участников шествия — заместитель председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева, и.о. мэра Донецка Алексей Кулемзин, депутаты парламента, представители местной городской администрации.
В центре Донецка ограничено движение транспорта. За правопорядком следят наряды МВД и МЧС ДНР, дежурят машины «скорой помощи».
6 апреля 2014 года донецкие манифестанты заняли здание Донецкой областной администрации. Таким образом они выразили свой протест захвату националистами власти в Киеве, а также их планам ограничить права русскоязычного населения, добиться вступления страны в НАТО и разрыва добрососедских отношений с Россией. На следующий день — 7 апреля — депутаты облсовета заявили о создании Верховного совета. Также с трибуны зачитали Декларацию о суверенитете ДНР и приняли решение о референдуму по вопросу о самоопределении Донецкой области. Референдум прошел 11 мая. В нем приняло участие 75% жителей Донецкой области, подавляющее большинство которых проголосовало за суверенитет Донбасса.
Украина.ру: последние новости
Кого можно убивать на Украине СБУ: Савченко отказалась от проверки на детекторе лжи Аваков: Полиция и Нацгвардия готовятся к операции в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар59
Белоруссия «отделилась» от России567
Атаковавшие Россию хакеры оставили послание30
«Началась война с Россией»556
Сирия подверглась ракетному обстрелу40
Видео
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Пожары
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение