На улицы Донецка вышло 10 тыс. человек

Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

«По данным организаторов, в шествии принимают участие порядка 10 тысяч человек. Участники начали движение у Донецкой республиканской научной библиотеки имени Крупской и направляются к центральной площади столицы — площади им. Ленина. Там, по данным организаторов, пройдет митинг и концерт», — говорится в сообщении.

В шествии среди прочих участвуют активисты общественного движения «Донецкая Республика» и общественной организации «Молодая Республика». Возглавляет колонну оркестр духовых инструментов Донецкого военного училища.

В центре Донецка ограничено движение транспорта. За правопорядком следят наряды МВД МЧС ДНР, дежурят машины «скорой помощи».