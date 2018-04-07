В объезд быстрее: на границе Ростовской области и Украины образовалась пробка 

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Экс-министр обороны Украины предостерег генералов ВСУ от наступления на Ростов

На Азовском море создали группу для борьбы с украинскими пиратами

Пока гром не грянет: в донских торговых центрах пройдут занятия по пожарной безопасности