В объезд быстрее: на границе Ростовской области и Украины образовалась пробка 

Сегодня, седьмого апреля, два десятка легковых авто и колонна фур «застряли» на границе между Россией и Украиной. Пробка образовалась на международном пункте пропуска «Донецк», рассказал корреспонденту 161.ru очевидец.
— Я часто езжу через этот МАПП (международный автомобильный пункт пропуска). Но сегодня здесь в три раза больше машин, чем обычно, — говорит Сергей Карпенко. — Уверен, что это связано с предстоящей Пасхой. У многих по обе стороны границы живут родственники и друзья. Вот люди и едут друг к другу в гости в эти праздничные выходные.
В пресс-службе областного правительства порекомендовали водителям воспользоваться другими пунктами пропуска.
— Движение на МАПП «Донецк» затруднено, — сказали в правительстве.