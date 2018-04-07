Ещё
В объезд быстрее: на границе Ростовской области и Украины образовалась пробка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В объезд быстрее: на границе Ростовской области и Украины образовалась пробка 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, седьмого апреля, два десятка легковых авто и колонна фур «застряли» на границе между Россией и Украиной. Пробка образовалась на международном пункте пропуска «Донецк», рассказал корреспонденту 161.ru очевидец.
— Я часто езжу через этот МАПП (международный автомобильный пункт пропуска). Но сегодня здесь в три раза больше машин, чем обычно, — говорит Сергей Карпенко. — Уверен, что это связано с предстоящей Пасхой. У многих по обе стороны границы живут родственники и друзья. Вот люди и едут друг к другу в гости в эти праздничные выходные.
В пресс-службе областного правительства порекомендовали водителям воспользоваться другими пунктами пропуска.
— Движение на МАПП «Донецк» затруднено, — сказали в правительстве.
161.ru: последние новости
Экс-министр обороны Украины предостерег генералов ВСУ от наступления на Ростов На Азовском море создали группу для борьбы с украинскими пиратами Пока гром не грянет: в донских торговых центрах пройдут занятия по пожарной безопасности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар59
Белоруссия «отделилась» от России567
Атаковавшие Россию хакеры оставили послание30
«Началась война с Россией»556
Сирия подверглась ракетному обстрелу40
Видео
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Пожары
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение