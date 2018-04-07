Украина создаст новый род войск

На Украине задумались о создании нового рода войск

минобороны Украины рассказали, что хотят создать отдельный род войск — медицинский. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на начальника Главного военно-медицинского управления, начальника медицинской службы ВСУ Украины полковника медицинской службы Игоря Хоменко.

По его словам, при формировании этого рода войск будут ориентироваться на систему Бундесвера.

«Украинская система не будет на 100 процентов копировать немецкую, но использует ее основные принципы: единый орган управления медицинским обеспечением, единая вертикаль подчинения, медики будут отвечать за медицинское обеспечение, от них отойдут несвойственные им функции», — пояснил Хоменко.

Как отмечается, соответствующая реформа будет проведена до 2021 года, а в этот род войск войдут около 25 тыс. военнослужащих.