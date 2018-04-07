Ещё
В Донецке проходит митинг в честь четвертой годовщины провозглашения ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Донецке проходит митинг в честь четвертой годовщины провозглашения ДНР 

РИА Новости 35 минут назад
ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Митинг, приуроченный к четвертой годовщине провозглашения ДНР, проходит в центре Донецка, организаторы сообщают об участии в мероприятии более 10 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия, приуроченные к годовщине провозглашения республики, начались с шествия. Колонна из 10 тысяч человек прошла по улице Артема к площади имени Ленина, где установлена сцена и проходит праздничный митинг.
"Прошло долгих четыре года, когда Донбасс, не смирившись с госпереворотом, решил взять ответственность в свои руки. Думали ли мы тогда, что начнется полномасштабная война? Но могли ли мы поступить иначе? Мы сделали смелый и отчаянный шаг. За эти четыре года состоялось много событий, но ДНР есть, и у нас с вами есть будущее, есть цель", — сказал, выступая со сцены, полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.
Донецкая народная республика была провозглашена в пределах Донецкой области 7 апреля 2014 года, в ходе массовых протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти в результате госпереворота.
РИА Новости: последние новости
Экипаж судна "Норд" кроме капитана отпустили на свободу Аваков заявил о подготовке полицейской операции "по деоккупации Донбасса" "Народный трибунал" рассмотрел дела по военным преступлениям в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия «отделилась» от России374
«Началась война с Россией»482
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска74
Украина огласила приговор экипажу российского судна269
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР85
Видео
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
05:28
«Британцам есть что скрывать»
Политика
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение