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Кличко пообещал некоторым киевлянам «очень дорогую» парковку
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Кличко пообещал некоторым киевлянам «очень дорогую» парковку 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в эфире радио «НВ», передает пресс-служба мэра Киева.
«О парковках. Проблема действительно существует. И она очень серьезна. Сегодня никто не хочет инвестировать в строительство паркингов, так как это невыгодно. Существующие в Киеве паркоместа — паркхаусы, парковки — стоят полупустые. Но в это же время автомобили стоят, где угодно — на тротуарах, на улице, иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть», — заявил Кличко и добавил, что сейчас власть не может штрафовать таких нарушителей.
Мэр Киева напомнил, что президент Украины подписал закон в сфере парковки транспортных средств и в течение последующих 5 месяцев он вступит в законную силу. Таким образом власти Киева получат полномочия штрафовать недобросовестных водителей.
«Единственное могу пообещать недобросовестным водителям — авто бросать на улице под знаком «парковка запрещена» будет очень дорого. Мы будем эти авто эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными», — подчеркнул Кличко.
По его словам, забрать эвакуированные автомобили со штрафстоянки тоже «будет стоить очень недешево».
Как сообщают посещающие Киев трэвел-блогеры, столица Украины в последнее время меняется не к лучшему. Помимо броской визуальной рекламы, подчас уродующей старинные здания, большую проблему представляют припаркованные в том числе и на тротуарах, автомобили. Иногда они серьезно затрудняют движение пешеходов. Некоторые блогеры назвали такую парковку худшим, что есть в Киеве.
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