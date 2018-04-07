В Днепре задержали разыскиваемого в Евросоюзе киллера

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

«У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой», — рассказал Аброськин.

При этом рядом с местом задержания в одном из одном из развлекательных заведений, «вор в законе» по кличке «Умка» праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья.

«Но интересно даже не это «странное» стечение обстоятельств, интересно другое. Во время отработки местности для установления пособников киллера и его возможного объекта сотрудники полиции зашли в указанное заведение. «Воры» забеспокоились и тогда прозвучали такие слова: «Мы же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нас же обещали не трогать сегодня», — рассказал Аброськин.

В ответ на это полицейские заявили, что с «ворами в законе» не договаривались. Сам Аброськин заявил, что полиция никогда не пойдет ни на какие договоренности с воровским миром.

«Возвращаясь к киллеру… Тут возникает философский вопрос: как же так? Это же надо было тому случиться, что благодаря удачной работе полиции, возможно, спасена жизнь какого-то «вора»… в этот праздничный вечер для воров», — подытожил Аброськин.