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В Днепре задержали разыскиваемого в Евросоюзе киллера
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В Днепре задержали разыскиваемого в Евросоюзе киллера 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.
«У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой», — рассказал Аброськин.
При этом рядом с местом задержания в одном из одном из развлекательных заведений, «вор в законе» по кличке «Умка» праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья.
«Но интересно даже не это «странное» стечение обстоятельств, интересно другое. Во время отработки местности для установления пособников киллера и его возможного объекта сотрудники полиции зашли в указанное заведение. «Воры» забеспокоились и тогда прозвучали такие слова: «Мы же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нас же обещали не трогать сегодня», — рассказал Аброськин.
В ответ на это полицейские заявили, что с «ворами в законе» не договаривались. Сам Аброськин заявил, что полиция никогда не пойдет ни на какие договоренности с воровским миром.
«Возвращаясь к киллеру… Тут возникает философский вопрос: как же так? Это же надо было тому случиться, что благодаря удачной работе полиции, возможно, спасена жизнь какого-то «вора»… в этот праздничный вечер для воров», — подытожил Аброськин.
После Майдана из-за хаоса и неудачной реформы МВД Украина стала рассматриваться криминалитетом как место убежища. Украинская полиция не раз заявляла о высылке тех или иных «воров в законе». Новый «статус» Украины отразился и в массовой культуре. Так, в последнем сезона популярного американского сериала «Мистер Робот» один из героев, которого разыскивают правоохранители Соединенных Штатов, требует, чтобы террористы переправили его на Украину, откуда по его мнению нет выдачи в США.
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