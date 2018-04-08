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«Нет денег — умрут»: в Раде объяснили медицинскую реформу
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«Если нет денег — умрут»: в Раде объяснили, как будут лечить украинцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Медицинская реформа на Украине принесет пользу только семейным врачам, а для самих украинцев выгода сомнительна, заявила депутат Верховной рады Ольга Богомолец в эфире телеканала NewsOne.
C 1 января на Украине вступила в действие медицинская реформа, предусматривающая бесплатный визит к семейному врачу, экстренную помощь и роды. За остальные услуги украинским гражданам придется платить.
По словам парламентария, врачи будут "в восторге" от такой реформы, но "вряд ли она поможет улучшить здоровье населения Украины". Богомолец также добавила, что бесплатные медицинские услуги строго ограничены.
"Экстренная помощь с парамедиком вместо врача, предсмертный паллиатив — обезболивание перед смертью, бесплатные роды и пока что лечение детей. Это то, что, собственно, предлагает министерство, что будет оплачивать государство", — сказала депутат.
Богомолец добавила, что на Украине проживает один миллион онкобольных, на лечение которых из бюджета выделили лишь 27 процентов от необходимой суммы.
"Те, у кого нет денег, просто умрут", — заключила она.
Ранее Богомолец уже заявляла, что по меньшей мере 10 миллионов украинцев будут лишены какой-либо медицинской помощи из-за реформы.
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