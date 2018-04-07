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На Украине оштрафовали экипаж «Норда»
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На Украине оштрафовали экипаж «Норда» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Суд «незалежной» постановил оштрафовать экипаж судна «Норд». Штраф наложили практически на всех моряков, решения нет пока лишь по двум из них.
«Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», — цитирует представителя компании-владельца сейнера — керченского рыбколхоза имени Первого мая — Анну Шевелеву «Интерфакс».
Сообщается, что экипаж оштрафован согласно статье «Незаконное пересечение границы».
Ранее «Свободная пресса» писала, что капитан судна «Норд» Владимир Горбатенко арестован. Херсонский городской суд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога (1352 доллара). Залог до конца дня из-за нехватки времени внесен не был, а потому Горбатенко придется провести в СИЗО три дня — эти выходные на Украине будут длинными из-за Пасхи.
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