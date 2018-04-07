Китайская CHEC подписала контракт на дноуглубление в южноукраинском порту «Черноморск»

Киев, 6 апреля / Синьхуа / — В Министерстве инфраструктуры Украины сегодня состоялась церемония подписания контракта с китайской госкомпанией China Harbour Engineering company Ltd. /CHEC/ на проведение дноуглубительных работ в порту «Черноморск», расположенном на юге Украины. Свои подписи под документом поставили Максим Широков , начальник администрации порта «Южный», проводившего тендер, и глава представительства CHEC в Украине Линь Тао.

Дноуглубление в «Черноморске» станет вторым проектом, реализуемым CHEC в Украине. Прошлой весной компания выиграла тендер на проведение аналогичных работ в черноморском порту «Южный».

"Черноморск" — важный транспортный узел, через который Украина осуществляет связи примерно со 100 странами мира. В 2017 году порт перевалил 17,23 млн тонн грузов, что на 8,1 проц больше показателя предыдущего года. —0—