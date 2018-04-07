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Китайская CHEC подписала контракт на дноуглубление в южноукраинском порту «Черноморск»
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Китайская CHEC подписала контракт на дноуглубление в южноукраинском порту «Черноморск» 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Киев, 6 апреля /Синьхуа/ — В Министерстве инфраструктуры Украины сегодня состоялась церемония подписания контракта с китайской госкомпанией China Harbour Engineering company Ltd. /CHEC/ на проведение дноуглубительных работ в порту «Черноморск», расположенном на юге Украины. Свои подписи под документом поставили Максим Широков, начальник администрации порта «Южный», проводившего тендер, и глава представительства CHEC в Украине Линь Тао.
Дноуглубление в «Черноморске» станет вторым проектом, реализуемым CHEC в Украине. Прошлой весной компания выиграла тендер на проведение аналогичных работ в черноморском порту «Южный».
"Черноморск" — важный транспортный узел, через который Украина осуществляет связи примерно со 100 странами мира. В 2017 году порт перевалил 17,23 млн тонн грузов, что на 8,1 проц больше показателя предыдущего года. —0—
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