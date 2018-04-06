Пасхальный кулич встал украинским националистам поперек горла

«Приглашаю провести этический патруль и убрать эту шизофрению», — призывает лидер группировки ультрарадикальных националистов. Шизофренией называет, сложно поверить, куличи. Претит само название традиционного пасхального хлеба. Мол, слишком русское. А на Украине должны быть паски. Бороться предлагает привычными методами: давлением и запугиванием. Мол, все крупные сети должны срочно выпускать исключительно продукцию с названием «паска» (не путать с пасхой), или в качестве альтернативы пасхальные кексы. Так и до маффинов (на американский манер) недалеко.

Вот только русский мир в виде ненавистных названий для выпечки, что называется, подкрался незаметно. Куличи были обнаружены в столовой Верховной рады . Нашлись недовольные, предлагают депутатам курсы украинского языка.

Впрочем, это еще не самое страшное для украинских националистов. «Моральный удар ниже пояса» получила вице-премьер страны по евроинтеграции, которой предложили украсить пасхальные яйца матрешками.

Идея этических ревизий кажется дикой и таковой является: пока националисты из С14 обходят магазины, другие поджигают храмы. Русская православная церковь , как токсичная ячейка «агрессора», должна быть упразднена.

"Конечно, они это используют для того, чтобы, мягко говоря, третировать православных. Они жгут храмы, ночью сегодня на Страстную пятницу в Киеве подожгли. Они захватывают храмы. Неделю-полторы назад в Ровенской области захватили православный храм. Сейчас устроили некий демарш преследования куличей", — говорит Юрий Кот , президент ассоциации «Будущее страны и развитие публичной дипломатии».

Понятно, что высшие эшелоны власти не могут с трибуны призвать клеймить всех, кто на ценниках написал кулич. Действовать приходится через радикальные формирования.

"Это традиции украинского национализма, что заложили отцы-основатели в 20-30 годах, то, собственно говоря, сегодня и проистекает. Поскольку люди там сегодня недостаточно интеллектуально развиты, своего ничего придумать не могут, поэтому берут инструкции. Что там было написано в 30-х годах? Ага, должен быть патруль, который будет выдавливать все русское. Сейчас у нас что на повестке? Кулич! Значит, экстренно создаем этический патруль", — объясняет публицист, политический обозреватель Армен Гаспарян

Лидер националистической группировки С14 представляет себя не иначе как Жека Карась. Вместе с бритоголовыми хлопцами спортивного телосложения несет «крест украинской правды в массы». Несогласных быть не может — инакомыслящих придется переубеждать силой. Среди известных акций: блокировали вход в Киево-Печорскую лавру, прессовали священнослужителей, а также толпой атаковали журналиста Игоря Гужву.

Плевок в лицо как эффективный метод интеллигента со свитой, к которому, увы, кто-то да прислушивается. Самолично взялся за названия религиозной атрибутики и праздничной кулинарии. Только вот получится ли насильно привить паску взамен куличей? Одни уверены, что паска — это творожное блюдо. Другие говорят, что в разных семьях и регионах Украины уже исторически сложились свои правила, как называть пасхальный хлеб. Все равно как в Санкт— Петербурге — поребрик, парадная, бодлан, а Москве — бордюр, подъезд и водолазка.

"Слово «паска», именно через букву «к», оно традиционно употреблялось именно на западной Украине. А на всей Украине это всегда называлось пасхальный кулич. Никаких проблем с эти не было. Невозможно провести исправление каких-то отдельных названий или слов у нас в головах. Ну, заставьте меня называть руку, допустим, ухом или стулом. Какая разница? Ведь все равно я знаю, что рука — это рука", — рассказывает украинский журналист Елена Бойко

Националисты спохватились с куличами всего за несколько дней до Пасхи. Казалось бы, уже поздно истреблять страшное слово. Но одна известная торговая сеть решила срочно изменить названия. В противном случае, как уже бывало не раз, националисты в ходе так называемой этической проверки могут устроить дебош. Абсолютно безнаказанно.

"Эти радикалы работают несамостоятельно. Основные группировки радикальные на Украине — С14, "Правый сектор" (запрещен в России ), Национальный корпус — полностью курируются Службой безопасности Украины . Соответственно, бизнесмены понимают, что раз уж эти ребята себя так ведут, значит, они получили соизволение и добро, назовем это благословением со стороны СБУ", — объясняет Юрий Кот, президент ассоциации «Будущее страны и развитие публичной дипломатии».

Должно быть следующей под удар националистов может попасть ватрушка. Да и в целом, что-то пока такие нападки кажутся мелковатыми. Может сразу русскую литературу на Крещатик вывозить? И пожарных Брэдбери позвать — искоренять огнем опасные для государственного строя буквы.