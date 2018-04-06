Капитана «Норда» увезли в ИВС

Адвокаты внесли залог за капитана судна «Норд»

Капитан рыболовецкого судна «Норд», который был задержан в конце марта, Владимир Горбенко арестован на два месяца. Соответствующее решение вынесено Херсонским городским судом в пятницу 6 апреля.

Защита уже внесла за арестованного залог. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвоката Дмитрия Щербины.

«Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они (средства — ред.) на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно», — сказал Щербина.

Он добавил, что капитана отвезли в изолятор временного содержания.

«Если нам не удастся получить подтверждение о залоге, то нам нужно будет к нему хотя бы попасть, чтобы передать лекарства и воду. На выходных изолятор закрывается. Даже посещения нельзя осуществлять», — добавил он.

Российские моряки были задержаны 25 марта украинскими пограничниками. Судно с российским флагом в Азовском море и 10 членами экипажа оказалось под стражей.

30 марта моряки были арестованы уже украинским судом. До решения суда Госпогранслужба Украины не подпустит судно к берегу. «У них (экипажа — »Газета.Ru» ) нет документов, поэтому выпустить мы их можем только после решения суда», — сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян . При этом представители судовладельца судна «Норд» — керченского рыбколхоза уверяют, что российские паспорта у экипажа отобрали.

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила Украину в «морском терроризме». Парламентарий cчитает, что действия украинских властей по данному делу должен рассматривать международный трибунал.

«Дорога у террористов одна, а в данном случае — как минимум международный трибунал, который рано или поздно рассмотрит злодеяния захвативших и разрушивших Украину «руководителей», являющихся марионетками в руках геополитических заокеанских стратегов», — пишет депутат в своем телеграм-канале.

Морякам предъявлено обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Максимальный срок за данное наказание — до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь, ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьям экипажа перечислена материальная помощь. Он также общался по телефону с женой задержанного на Украине капитана судна «Норд».

«Я как губернатор отвечаю за внутреннюю политику. Семьи мы поддерживаем, я вчера разговаривал с женой капитана. Продовольствие у экипажа есть, лекарственные препараты тоже есть — мы их подвозим. Правительство Крыма перечислило материальную помощь в размере 100 тысяч рублей семьям членов экипажа сейнера «Норд». Наши адвокаты работают на месте», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

4 апреля адвокат матросов «Норда» Дмитрий Щербина опубликовал видео, на котором заснят процесс задержания. По его словам, условия жизни моряков все время ухудшаются, люди вынуждены находиться в тесных и плохо освещенных помещениях.

Отношение к российским морякам наглядно иллюстрирует ситуация с капитаном судна Владимиром Горбенко, который 4 апреля был госпитализирован с гипертоническим кризом. Однако менее чем через сутки врачи вернули его в СИЗО

Москва уже пообещала защитить российских моряков.

«Москва была и остается страной, приверженной букве и духу международного права, всем положениям, соответствующим международному праву. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, имеющих отношение к российской юрисдикции», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.