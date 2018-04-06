МВФ vs Украина: чем хуже, тем лучше

Киев и МВФ крепко связала 4-летняя программа финансовой помощи. Напомним, в самый разгар припадка незалежности Международный валютный фонд разработал программу поддержки страны в 17,5 миллиардов долларов. Первый транш, а это 5 миллиардов долларов, новая власть получила в марте 2015 года. Тогда же президент и правительство Украины пообещали самому жесткому заемщику мира кучу реформ (реформа пенсионной системы, образования, здравоохранения, судебной системы, антикоррупционные преобразования). Все они с энтузиазмом были начаты, но ни одна так и не доведена до конца.

В силу своего менталитета или характера Петр Порошенко предпочитал «кормить завтраками» Кристин Лагард , а не выполнять поставленные условия. Причем каждый раз, накануне выпрашивания новых грошей тяга к переменам у официального Киева начинала носить маниакальный характер. В итоге все начинания Порошенко либо проваливались, либо извращались до неузнаваемости.

Но время идет, терпенье ментора тает на глазах, денег он дает все меньше, а получать их становится все труднее. Так, за прошлый год Киев вернул МВФ 1,268 миллиарда долларов (долг и проценты), при этом получил всего 1 миллиард долларов, то есть сейчас Украина берет новые кредиты Международного валютного фонда, чтобы оплачивать старые долги Международному валютному фонду. Ну и, естественно, прибавляя к этой сумме бюджетные средства налогоплательщиков.

С конца прошлого года представители фонда начали общаться с Киевом уже в ультимативной форме. Мы дадим вам в долг, чтобы вы вовремя заплатили нам долг, но только если Киев «сосредоточится на реализации нескольких мероприятий, включая пенсионную реформу, формирование антикоррупционного суда, политику в области энергетики, бюджета и пересмотра закона о приватизации».

Как можно на Украине проводить ревизию итогов приватизации или создавать антикоррупционный суд за год до выборов президента страны в МВФ думать не стали.

Зато представители местных монетарных властей, зная, что в следующие три года Национальный банк должен выплатить 20 миллиардов долларов международных ссуд, расстроились до такой степени, что принялись плакаться в Facebook. Так, член совета Нацбанка Тимофей Милованов писал на своей странице: «Реформы фактически остановились, транши МВФ маловероятны, олигархи восстановили власть, бизнес рейдерят, коррупция сменила лицо, но не исчезла. В условиях большей прозрачности недовольство общества становится больше, чем даже в 2013-2014 годах».

Мир денег холоден и беспощаден, чуть позже в МВФ напомнили, что Украина должна выполнить свои обязательства по повышению цен на газ на 35 процентов.

«Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были реализованы в 2016 году и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине в последние годы», — заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман

Цена на газ для населения должна быть такой же, какую платят импортеры. Конечно, требования такого роста цен вызваны, в первую очередь, стремлением иностранцев к социальной справедливости, убеждает представитель фонда.

«Разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене, с тем чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий. При этом важно удостовериться и контролировать, чтобы получателями субсидий были действительно необеспеченные и наиболее нуждающиеся в них домохозяйства», — объяснил глава представительства МВФ в Украине.

В том же заявлении спикер подчеркнул, что на Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ и связано это с президентскими и парламентскими выборами. Таким образом МВФ четко дал понять, что правовой войны с «Газпромом» от Украины теперь недостаточно. И Киеву придется либо ссориться с олигархами и забирать нажитое «непосильным трудом», либо в очередной раз сделать больно народу.

Но в этом случае, по заверению главы МВД Арсена Авакова , граждане независимой страны молчать не станут. «Повысить-то можно, но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад», — сообщил он журналистам.

Болезненный выбор, перед которым поставили Петра Порошенко на Западе, скорее всего говорит, что зарубежные кураторы разочаровались в «чубатом школьнике» и решили его сурово наказать, чтобы его преемник более ответственно относился к обещаниям, был более покладист и правдив.

Впрочем, есть еще одна версия последних событий. В МВФ решили избавиться не от легкомысленного президента, а от политической точки на карте мира под названием «Украина». Реформы, которые ведут к убыли населения и поддерживают экстремально высокий уровень агрессии в обществе, рано или поздно приведут к череде социальных потрясений, после чего будет легче разделить страну. С одной стороны, это утихомирит обидчивые страны Восточной Европы, которая давно не скрывают своих амбиций на владение областями Украины, с другой — поможет пододвинуть войска НАТО к границам России

Чем бы ни руководствовались в МВФ, Всемирном банке и других международных финансовых организациях, пострадает от действий властей простой народ.