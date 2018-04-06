Силовики обстреляли юг ЛНР из миномета, заявили в республике

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики 6 апреля дважды открывали огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Калиново.

"В преддверии празднования Пасхи обстрелы территории ЛНР продолжаются. В 16.45 и 19.10 с направления населенного пункта Луганское были произведены обстрелы позиций Народной милиции в районе населенного пункта Калиновка", — сказал Марочко.

По данным ведомства, обстрелы велись из миномета, гранатометов и стрелкового оружия. Всего по позициям ЛНР в районе Калиновки было выпущено около 45 снарядов.