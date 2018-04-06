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Силовики обстреляли юг ЛНР из миномета, заявили в республике
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Силовики обстреляли юг ЛНР из миномета, заявили в республике 

РИА Новости 43 минуты назад
ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреливают позиции Народной милиции на юге самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Калиновка, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики 6 апреля дважды открывали огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Калиново.
"В преддверии празднования Пасхи обстрелы территории ЛНР продолжаются. В 16.45 и 19.10 с направления населенного пункта Луганское были произведены обстрелы позиций Народной милиции в районе населенного пункта Калиновка", — сказал Марочко.
По данным ведомства, обстрелы велись из миномета, гранатометов и стрелкового оружия. Всего по позициям ЛНР в районе Калиновки было выпущено около 45 снарядов.
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