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«Освобождать» Донбасс будет украинская полиция
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«Освобождать» Донбасс будет украинская полиция 

BFM.RU 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Полицейские подразделения готовятся к «освобождению» Донбасса. Как сообщает сайт МВД Украины, об этом сегодня министр Арсен Аваков доложил находящейся в Киеве делегации Американского совета по внешней политике (AFPC).
«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской, а не военной, операцией с привлечением миротворческих сил. Полиция и гвардия — готовятся к этому варианту», — отметил министр внутренних дел.
Арсен Аваков подчеркнул, что «в условиях российской агрессии» стала особенно заметна эффективность работы Национальной полиции.
Представители AFPC отметили динамику процесса реформирования сектора гражданской безопасности Украины, однако в то же время указали на необходимость дальнейших шагов в борьбе с коррупцией.
В конце встречи Аваков выразил благодарность правительству США за четкую позицию в противодействии «российской агрессии».
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