«Освобождать» Донбасс будет украинская полиция

Полицейские подразделения готовятся к «освобождению» Донбасса. Как сообщает сайт МВД Украины , об этом сегодня министр Арсен Аваков доложил находящейся в Киеве делегации Американского совета по внешней политике (AFPC).

«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской, а не военной, операцией с привлечением миротворческих сил. Полиция и гвардия — готовятся к этому варианту», — отметил министр внутренних дел.

Арсен Аваков подчеркнул, что «в условиях российской агрессии» стала особенно заметна эффективность работы Национальной полиции.

Представители AFPC отметили динамику процесса реформирования сектора гражданской безопасности Украины, однако в то же время указали на необходимость дальнейших шагов в борьбе с коррупцией.