Лавров в Минске напомнил Западу, что бог не в силе, а в правде

Лавров положительно оценил итоги встречи с коллегами по СНГ, выделив завершение работы над документом по борьбе с терроризмом, который будет представлен на утверждение главам государств Содружества. «Подготовили целый ряд документов по развитию экономического сотрудничества, по борьбе с преступностью, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, — отметил глава российского дипведомства. — Согласовали дальнейшие шаги в сфере внешнеполитической координации».

В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что участники договорились работать над концепцией развития СНГ, которая, по общему мнению стран — членов Содружества, требует актуализации.

Кроме того, участников заседания СМИД принял президент Белоруссии Александр Лукашенко , обозначивший свое видение развития Содружества на ближайшие годы. В частности, он выразил надежду, что Россия сохранит лидирующие позиции в СНГ, высказался за создание объединенной системы воздушно— космической обороны к 2025 году и усиление координации в противодействии терроризму, а также отметил важность работы Содружества по наблюдению за выборами.

Как сообщил председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, очередное заседание СМИД СНГ решено провести в Душанбе 27 сентября.

На пресс-подходе Лаврова журналистов больше интересовали не итоги встречи, а реакция Москвы на новые повороты в деле об отравлении Скрипалей. Комментируя сообщения британской прессы о том, что вещество, которым отравили Скрипалей, якобы было произведено в городе Шиханы Саратовской области , Лавров указал, что Лондон таким образом «пытается лихорадочно и судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции». Впрочем, продолжил он, эту позицию защитить будет невозможно, пока Великобритания не согласится на открытое расследование в соответствии с международным правом.

Глава МИД РФ добавил, что Западу не стоит рассчитывать на то, что под давлением ничем не подкрепленных обвинений Россия «сознается во всех смертных грехах», в которых ее пытаются обвинить. Министр напомнил об известном высказывании, гласящем, что «не в силе бог, а в правде». «Это сказал Александр Невский, не так давно это было еще раз подтверждено в одном художественном произведении. Думаю, это в полной мере отражает то, чем русский народ руководствуется», — подчеркнул глава МИД РФ.

Он также сообщил, что участники заседания поддержали призыв провести профессиональное расследование дела Скрипаля в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия. Этот призыв был озвучен 4 апреля от имени Организации Договора о коллективной безопасности на заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия

Покинутый флаг

Заседание СМИД СНГ прошло без Украины, хотя ранее Киев обычно отправлял на такие встречи представителя посольства в стране, где проходило заседание. На этот раз о членстве Украины в СНГ напоминал лишь флаг во время совместного фотографирования участников. Место под ним осталось пустым.

Впрочем, официально Украина остается членом СНГ, несмотря на разговоры в Киеве о том, что из Содружества следует выйти. Как сообщил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский , «никаких документов по поводу выхода Украины из СНГ не имеется».

Между тем, по мнению Лаврова, позиция Киева по игнорированию работы в Содружестве вредит ему самому. «То, что Украина существенно теряет от игнорирования возможностей СНГ, — это факт, — сказал российский министр. — В ходе встречи у президента Белоруссии все наши коллеги высказывали заинтересованность в том, чтобы Украина полноценно сотрудничала со своими соседями, используя не только двусторонние каналы, но и возможности СНГ».