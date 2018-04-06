День Победы оказался для жителей Украины важнее Дня независимости — опрос

День Победы оказался более популярным среди населения Украины , чем День независимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На первом месте по популярности среди украинцев оказался праздник Пасха — его назвали 82% опрошенных. Второе и третье места занимают Рождество (81%) и Новый год (79%). 8 Марта назвали любимым праздником 45% респондентов, Троицу — 35%, День Победы — 31%, День независимости Украины, который в стране отмечают 24 августа, — всего 16%.

Наименее популярными официальными праздниками оказались День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).

Опрос был проведен в феврале в 110 населенных пунктах во всех областях Украины среди 2043 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.