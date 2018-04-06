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День Победы оказался для жителей Украины важнее Дня независимости — опрос
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День Победы оказался для жителей Украины важнее Дня независимости — опрос 

Аргументы и Факты 42 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
День Победы оказался более популярным среди населения Украины, чем День независимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
На первом месте по популярности среди украинцев оказался праздник Пасха — его назвали 82% опрошенных. Второе и третье места занимают Рождество (81%) и Новый год (79%). 8 Марта назвали любимым праздником 45% респондентов, Троицу — 35%, День Победы — 31%, День независимости Украины, который в стране отмечают 24 августа, — всего 16%.
Наименее популярными официальными праздниками оказались День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).
Опрос был проведен в феврале в 110 населенных пунктах во всех областях Украины среди 2043 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
Ранее сегодня стали известны результаты аналогичного опроса, проведенного ВЦИОМ в России.
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