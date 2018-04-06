Социолог: У Порошенко рейтинг ниже, чем у Януковича перед бегством

Полное видео интервью доступно на YouTube канале издания Ukraina.ru.

«Безусловно, беспрецедентно низкий уровень доверия нынешней власти как институту президента, Кабинету министров, Верховному Совету… Мы можем сказать, что у Януковича перед тем, как он покинул страну, рейтинг был в два раза выше, чему у действующего президента. Как бы это парадоксально ни звучало, но все президенты очень плохо заканчивали на Украине », — отметил Копатько.

По его словам, девальвация человеческой жизни на Украине очень высока.

«Я не вижу, что на Украине можно провести демократические, свободные выборы», — указал эксперт.

Копатько заявил, что демократических, честных и прозрачных выборов на Украине не будет. Этот механизм был, по его словам, сломан в 2014 году.