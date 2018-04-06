Ещё
Социолог: У Порошенко рейтинг ниже, чем у Януковича перед бегством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Социолог: У Порошенко рейтинг ниже, чем у Януковича перед бегством 

Украина.ру 50 минут назад
Фото: Украина.ру
Полное видео интервью доступно на YouTube канале издания Ukraina.ru.
«Безусловно, беспрецедентно низкий уровень доверия нынешней власти как институту президента, Кабинету министров, Верховному Совету… Мы можем сказать, что у Януковича перед тем, как он покинул страну, рейтинг был в два раза выше, чему у действующего президента. Как бы это парадоксально ни звучало, но все президенты очень плохо заканчивали на Украине», — отметил Копатько.
По его словам, девальвация человеческой жизни на Украине очень высока.
«Я не вижу, что на Украине можно провести демократические, свободные выборы», — указал эксперт.
Копатько заявил, что демократических, честных и прозрачных выборов на Украине не будет. Этот механизм был, по его словам, сломан в 2014 году.
Украина.ру: последние новости
Кого можно убивать на Украине Вице-премьер: Украине нужны консулы в Ростове Украинский МИД озвучил свою позицию по Договору о дружбе и сотрудничестве с РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян324
Описана схема переправки российских наемников в Сирию153
Украину «завалило» фальсификатом из Европы182
Путин уволил одиннадцать генералов296
В США заговорили об угрозе военным летчикам118
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение