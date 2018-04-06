На Украине зафиксировали свыше 70 случаев нарушения свободы слова 

За три месяца в 18 регионах Украины зафиксирован 71 случай нарушения свободы слова, сообщили эксперты Института массовой информации в ежемесячном мониторинге «Барометр свободы слова», отметив, что за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 52 таких случая.
Основными нарушениями стали препятствование профессиональной деятельности журналиста (32 случая), избиения (7 случаев) и угрозы (10 случаев). Кроме того, зафиксировано по три случая политического давления и кибератак и по два случая повреждения имущества журналистов, экономического давления и нападений на офисы СМИ.
Больше всего инцидентов — 32 — произошло в Киеве и Киевской области, а основная опасность для журналистов исходит от представителей правоохранительных органов, местных органов власти и депутатов разного уровня, отмечают эксперты института.
Одновременно с появлением квартального отчета «Барометра свободы слова» пришло в пятницу сообщение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который проанонсировал санкции против телеканала «Интер» из-за показа в марте ряда запрещенных на Украине российских и советских фильмов. Среди них названы «Три мушкетера» и «Мэри Поппинс», «Афоня», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит».