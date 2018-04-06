На Украине зафиксировали свыше 70 случаев нарушения свободы слова

За три месяца в 18 регионах Украины зафиксирован 71 случай нарушения свободы слова, сообщили эксперты Института массовой информации в ежемесячном мониторинге «Барометр свободы слова», отметив, что за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 52 таких случая.

Основными нарушениями стали препятствование профессиональной деятельности журналиста (32 случая), избиения (7 случаев) и угрозы (10 случаев). Кроме того, зафиксировано по три случая политического давления и кибератак и по два случая повреждения имущества журналистов, экономического давления и нападений на офисы СМИ.

Больше всего инцидентов — 32 — произошло в Киеве и Киевской области, а основная опасность для журналистов исходит от представителей правоохранительных органов , местных органов власти и депутатов разного уровня, отмечают эксперты института.