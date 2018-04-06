Подкарпатская Русь: какой он была

Русины Закарпатья не одно столетие отстаивают свое право на самоопределение. Всю свою историю они сторонились политики, но всегда оказывались её заложниками, сохраняя при этом свой язык, традиции и веру.

Четвертые славяне

Русины — один из древнейших восточнославянских народов. Сами себя они с горькой иронией называют курдами Европы — у них никогда не было своего независимого государства. Уже во втором веке нашей эры предки русинов обосновались в области Карпат. Существует несколько версий происхождения этого народа. Разные историки возводят их к черным, белым хорватам, уличам и тиверцам. Вся история русинов — это борьба за сохранение своей национальной идентичности в сложнейших условиях. С VI века земли русинов были во власти аваров, с VII века — испытывали сильное влияние первого западнославянского государства Великой Моравии, с 903 года началось венгерское, а затем австровенгерское владычество, продолжавшееся больше 1000 лет — до окончания Первой мировой войны, в которую происходил настоящий геноцид этого народа.

С середины XIX века шла активная принудительная ассимиляция русинов, количество русинских деревень в период с 1810 по 1880 годы сократилось вдвое. В советское время слово «русины» было практически исключено из оборота. Как только ни называли этот народ — и закапатскими украинцами, и словаками. Тем не менее, несмотря на все враждебные для сохранения своей этнической идентичности условия, русинам удалось сохранить и свой язык, и свои традиции.

Численность

Парадокс, но украинские власти до сих пор не признают русинов как отдельный этнос. Это выглядит тем удивительнее, что весь остальной мир официально это сделал ещё в 1998 году, когда русины вошли в ОНН (Организация непредставленных народов).

По данным этой организации в мире всего насчитывается 1,6 миллиона русинов, при этом почти половина из них (около 720 тысяч) живут в Закарпатской Украине . Цифры о количестве русинов на Украине разнятся очень существенно. По результатам проведенной в 2011 году переписи, на которой впервые русины могли назвать себя русинами, их оказалось в Закапатье немногим больше 10 тысяч, в то время как активисты русинского движения, ратующего за признание русинов и даже и автономность от Украины называют цифру в 70-80 раз большую.

Русинский язык был признан Украиной только в 2012 году (закон «Об основах государственной языковой политики»), долгое время до этого он считался диалектом украинского языка. Ситуация странная, поскольку русинский язык (четвертый из восточнославянских языков) отличается от украинского языка, в нём большое количество церковнославянизмов, что сближает его со староболгарским языком, который называют эсперанто всех славянских языков.

Несмотря на непризнание за русинским языком статуса отдельного языка, он продолжал жить. За столетие, с середины XIX века до 1945 года было издано 20 русинских грамматик. В период венгерской оккупации, с 1939 года по 1944 годы на русинском языке была опубликована масса переводов классической литературы, от Сервантеса до Эдгара По

Наконец, в 1997 году была издана ещё одна русинская грамматика — «Материнський язык. Писемниця дїла пудкарпатьскых Русинув».

Русины и украинский флаг

В 1846-1848 годах губернатором Галиции был Франц Стадион фон Вартгаузен. Он известен, в частности тем, что отменил в Галиции крепостное право. Однако его не устраивало, что русины считали себя частью русской культурной традиции, поэтому в 1848 году он инициировал создание органа национального самоуправления русинов — Головную Русскую Раду.

В качестве символа Рады он предложил льва, а её цветами — желтый и синий. Такой выбор не был случайным. Нанятые Стадионом историки нашли в летописях, что в знаменитой Грюнвальдской битве в 1410 году против тевтонов плечом к плечу с литовцами и поляками сражались рыцари, представляющие Львовскую землю. И сражались именно с «львиными» хоругвями желто-голубой расцветки.

Таким образом, нынешний «синьо-жовтий біколор» имеет своим предтечей знамя Головной Русской Рады.

Право на признание

В последнее время русины все чаще заявляют о своем праве на самоопредление и даже на право автономии. Показательно, что ещё в 1991 году, вместе с референдумом о независимости Украины в Закарпатье был проведен другой референдум — об автономии области. Идею автономии тогда поддержало 78% населения. Однако украинские власти предпочитают об этом не вспоминать.

Семь лет назад начал свою работу ЕКПР (Европейский конгресс подкарпатских русинов). С этого времени повестку в русинском движении стали задавать уже не зарубежные диаспоры русинов-эмигрантов, а сами жители Закарпатья.

С 2008 года было даже создано неофициальное правительство республики Подкарпатская Русь, премьер-министром которой является Петр Гецко. Это непризнанная на сегодняшний день автономия считает себя правопреемницей Подкарпатской Руси, просуществовашей несколько дней в 1939 году. Русины уверены, что признание их автономности от Украины — дело времени. Русины умеют ждать.