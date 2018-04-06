Украинские социологи назвали город, в котором чаще всего пользуются автомобилями 

Достаточно неожиданным оказался результат опроса, проведенного социологической организацией «Рейтинг». Активисты спрашивали жителей всех областных центров Украины, каким образом они предпочитают передвигаться по городу, пишет новостной и аналитический ресурс ETCETERA.MEDIA. Оказалось, что личными автомобилями чаще всего пользуются не в столице, как это можно было бы предположить.
Самым автомобильным городом Украины стали Черновцы — 22% опрошенных горожан заявили, что отдают предпочтение именно этому виду транспорта. В Хмельницком, Запорожье и Одессе автомобилями пользуются 19% жителей, а в Киеве — только 17%. Наименее популярен личный автотранспорт в Харькове (11%) и Херсоне (9%). Благодаря этому опросу также выяснилось, что больше всего недовольных городской транспортной инфраструктурой людей проживает в Херсоне и Черновцах, а меньше всего — в Виннице.