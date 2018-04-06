Украина теряет Закарпатье: националисты давят на венгерскую общину

Киев безмолвствует

В ближайшее воскресенье, 8 апреля, состоятся парламентские выборы в Венгрии. После знаменитого закона о гражданстве премьер-министра Виктора Орбана, разрешившего восстановить венгерские паспорта потомкам всех, кто жил до войны на территории Венгерской Республики или в роду кого были венгры, право голоса получили многие бывшие провинции забытой Австро-Венгрии. В их числе жители украинского Закарпатья, румынской Трансильвании, сербской Воеводины и других мест компактного проживания венгров, которых Будапешт лишился почти 100 лет назад после заключения Трианонского договора 1920 года. Но венгерские политики о них до сих пор помнят — хороший пример для Москвы, «забывшей» о миллионах русских после развала СССР в Средней Азии и на Украине, хотя прошло-то всего-навсего 27 лет. И вот теперь, проведя тихую паспортизацию среди желающих на сопредельных территориях, Виктор Орбан обеспечил себе тем самым длинную политическую жизнь. Ведь большинство «новых венгров» хотя бы из чувства благодарности будут еще долго голосовать за него и его партию «Фидес».

И все было бы хорошо, если бы не одно «но» — венгерская идентичность, заметная в Закарпатье, где живут более 200 тысяч (согласно выданным паспортам) венгров, все более раздражает официальный Киев. Окончательно отмененный закон о региональных языках, позволявший прежде венграм учить своих детей в среде родной культуры, вкупе с новым украинским законом об образовании закрывает все возможности преподавать в учебных заведениях на Украине на любом другом языке, кроме языка титульной нации. И как бы в укор российскому МИДу, отделавшемуся лишь формальной «озабоченностью» по этому поводу (сравните с количеством русских, ущемленных этим законом!), самым большим публичным врагом данных изменений украинской образовательной системы выступил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийарту.

С тех пор официальные отношения Будапешта и Киева сорвались в крутое пике. Пользуясь своим правом вето члена ЕС и НАТО, Венгрия теперь блокирует проведение любых встреч с участием Украины — от сорванной встречи министров обороны ЕС — Украина в апреле до саммита НАТО — Украина этим летом. Будапешт отказал Киеву в реверсе российского газа, тем самым существенно подорвав убежденность украинских властей в том, что они смогут справиться с обеспечением страны газом без «Газпрома». Параллельно с этим украинские военные зачем-то решили расконсервировать заброшенный с советских времен военный городок в 30 км от венгерской границы. Городской совет Берегово — самого венгерского города Украины, половина депутатов которого представляет венгерскую диаспору — ожидаемо не поддержал эту идею. Особенно сомнительным было объяснение мотивации Киева — в связи с «агрессией России» (это за 1500 км от зоны АТО). И чем ближе к дате парламентских выборов в Венгрии, тем чаще слышится обещание украинских неонацистов отправить в Берегово «поезда дружбы».

Вы не знаете, что такое «поезд дружбы»? В первых числах марта 2014-го, сразу после объявления Верховным советом Крыма о начале подготовки к референдуму о самоопределении полуострова, на протяжении нескольких дней Симферополь готовился встречать поезда, набитые поклонниками идеологии Степана Бандеры из Киева. В итоге националисты испугались и не доехали, высадившись в Херсоне, но крымчане еще долго готовились их встретить. После подобные «поезда смерти» из Киева намеревались отправить на Донбасс, но опять же предпочли спрятаться за спины регулярной армии. Когда в Одессе случилась трагедия 2 мая в Доме профсоюзов, туда тоже приезжал «поезд дружбы» с фанатами футбольного клуба «Металлист» — отъявленными отморозками-неонацистами из Харькова. Потому что всегда и везде местные особо звериной жестокостью в отношении своих, пусть и врагов, не отличались. Другое дело — гости.

Что собой представляет венгерская община Закарпатья? Это тугой сплав компактно (прямо у границы) проживающих представителей нетитульной нации, готовых отстаивать свои интересы до последнего. Такие себе карпатские чеченцы. И уж поверьте, если к ним сунутся заезжие украинские гастролеры из числа неонацистских партий, их сумеют достойно встретить. В то же время лидеры «Правого сектора» (организация, запрещенная в России) и других националистских объединений уже в открытую анонсируют планы подобных «дружеских визитов» на Закарпатье. И первая дата — день парламентских выборов в Венгрии, на которых также имеют возможность проголосовать закарпатские венгры. По традиции избирательные участки будут открыты в этот день во всех крупных венгерских населенных пунктах Закарпатья.

Замысел неонацистов состоит в том, чтобы сорвать возможность голосования для украинских венгров. Для этого-то они и готовят свои «поезда дружбы». Но венгры в курсе и ждут этого. Дело в том, что Закарпатье является довольно труднодоступным регионом, с точки зрения Киева. География региона гораздо ближе связывает его с Венгрией, чем с Украиной. Из Киева в него ведут всего три дороги, перекрыть которые при желании не составит большой проблемы. Что произойдет с теми безумными смельчаками, кто не побоится из Галичины доехать до совершенно чуждого украинскому духу пространства, можно только догадываться. Подобные методы — это прямой путь к отделению Закарпатья, которое такими темпами скоро станет новым местом проведения «антитеррористической операции».

Украина, доставшаяся Порошенко, есть целиком и полностью многонациональный продукт интернационального Советского Союза. Любые попытки скроить из нее моноэтническое пространство обрекают ее на естественное уменьшение территории за счет отсечения регионов, населяемых носителями других культур. Так произошло на Донбассе в 2014-м, так же произойдет и в Закарпатье. Это лишь вопрос времени, и украинские неонацисты могут его ускорить. Венгрия во главе с Орбаном со своей стороны уже давно готова предложить свои услуги по обеспечению межнационального мира на Закарпатье в случае любой эскалации. И обязательно это сделает при первой же возможности — под эгидой устранения последствий чрезвычайной ситуации, предотвращения гражданского конфликта или защиты венгерского населения от неконтролируемых Киевом неофициальных паравоенных националистических формирований.

Как следствие — в перспективе 10 лет над Береговом и другими венгероязычными районами будет развиваться венгерский флаг, но не так, как сегодня — вместе с украинским, а уже в гордом и законном одиночестве.